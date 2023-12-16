«Басков, Меладзе, Ургант»: Сергей Пенкин рассказал о подарках звездам от таинственного олигарха

Певец Сергей Пенкин в разговоре с mk.ru вспомнил, как 10 лет назад ему и еще четверым звездам подарили по дорогостоящему автомобилю.

«Машину не только я получил, их получили пять человек: я, Киркоров, Басков, Меладзе и Ургант. Нам подарили их в один день. Лет десять назад. Я ни на кого не надеюсь: только на себя. Это был единственный в моей жизни дорогой подарок», — заверил Пенкин.

Музыкант не стал раскрывать имя олигарха, но уточнил, что для него такой подарок стал полной неожиданностью. По словам певца, ему приходится во многом себя ограничивать, чтобы беречь связки и радовать фанатов новыми песнями еще долгое время. Например, Пенкин не ест семечки, потому что от них «сип идет». При этом мороженое артист вынужден греть в микроволновой печи, так как холодные молочные продукты приводят к ангине.

«Если вдруг вы все-таки съели молочку холодной, то надо сразу выпить стакан воды, чтобы все это смылось со связок», — посоветовал Пенкин.

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