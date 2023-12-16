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Стало известно, как пройдут новогодние «Огоньки» с участием замаскированных артистов

Певцы Лазарев и Билан споют дуэтом в масках на новогоднем шоу

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В рамках новогоднего выпуска шоу «Маска» на телеканале НТВ певцы Дима Билан и Сергей Лазарев — победители прошлого сезона — споют дуэтом в костюмах Мамонтенка и Скорпиона соответственно. Об этом пишет kp.ru.

«Заново привыкаю к костюму. У меня будет 2 дуэта: с Димой Биланом — Мамонтенком и членом жюри», — улыбнулся Лазарев.

В жюри «Новогодней Маски» будут сидеть Валерия, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Алексей Воробьев, Дима Билан, Сергей Лазарев. Как сообщает СМИ, в новогоднюю ночь на телешоу выступят все маски 4-го сезона, несколько участников 3-го сезона и восемь новых неизвестных конкурсантов. Певица Валерия выступит дуэтом с Филиппом Киркоровым в образах Кена и Барби.

«Меня ждут два дуэта — красивая песня с Сергеем Лазаревым и потрясающий дуэт Барби и Кена. Мы не могли обойти стороной тренд года. А кто может быть моим Кеном? Конечно, неповторимый Филипп Киркоров», — рассказала Валерия.

По данным СМИ, Киркоров выступит не только на НТВ, но и на многих других российских телеканалах: Первом, ТНТ и «России».

Ранее Сергей Соседов рассказал, как отреагировал на замену Пригожиным в белорусском шоу.

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