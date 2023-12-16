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«Надоело молчать!»: Плетнева хочет создать организацию по борьбе за права женщин

Певица Анна Плетнева заявила о намерении бороться за права женщин в России

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Пресс-служба Анны Плетневой

Певица Анна Плетнева заявила, что хочет создать организацию по борьбе за права женщин в России. Об этом пишет kp.ru.

«Надоело молчать!» — высказалась Плетнева.

Исполнительница уточнила, что давно задумывалась об этой инициативе, но «все сложилось в голове» после участия в проекте «Госпожа», который позволил ей избавиться от подавленных эмоций и травмирующих воспоминаний. По словам Плетневой, она получила много ценной обратной связи от поклонниц, которые смогли увидеть, как девушки избавляются от навязанных установок.

Звезда была в шоке от услышанных реальных историй и сделала вывод, что больше не может сидеть сложа руки. Певица убеждена, что в России недостаточно законов, которые оберегали бы права женщин особенно в области насилия над ними. Плетнева подчеркнула, что планирует добиться введения таких законов.

Ранее Ольга Бузова ответила на критику своего вокала.

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