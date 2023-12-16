«Учить тренды в TikTok»: Бузова о мужчине своей мечты

Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью «Леди.Mail.ru» рассказала о главных качествах мужчины своей мечты.

«Для меня самое главное, чтобы он был Мужчиной. Именно с большой буквы. Я устала от полузащитников, блогеров и желающих прославиться за мой счет. Хочется простого женского счастья», — подчеркнула Бузова.

По словам телеведущей, ее будущий возлюбленный на 100% должен быть не медийной личностью. Она не хочет, чтобы ее избранник просил выставить с ним совместное фото. Бузовой хотелось бы, чтобы она сама просила его разрешения выложить совместный снимок.

«Он должен заниматься серьезными делами, а не считать лайки под постами и учить тренды в TikTok», — уточнила певица.

Она также высказалась и о бывшем муже Дмитрии Тарасове, который нередко упоминает Бузову в своих интервью. Телеведущая считает, что ее экс-супруг намеренно ее задевает, чтобы набрать популярность.

«А о чем еще говорить, так чтобы это было цитируемо и интересно? Но я все-таки надеюсь, что когда-то ему надоест это все и он займется чем-то серьезным и забудет мое имя», — призналась Бузова.

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