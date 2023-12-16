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Валера Турбо из «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала

Актер Копейкин: даже Жора Крыжовников не знает о втором сезоне «Слова пацана»

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START/Тумач Продакшн

Актер Вячеслав Копейкин, который прославился благодаря роли Валеры Турбо в «Слове пацана», рассказал «СтарХиту», что ничего не знает о продолжении сериала.

«Никто ничего не знает. Мне кажется, даже режиссер ничего не знает об этом», — уточнил Копейкин.

При этом он прокомментировал хейт в адрес своего персонажа, которые некрасиво поступил по отношению к другим героям сериала. Копейкин выразил мнение, что Валера Турбо никак не менялся на протяжении сериала, просто ближе к концу зрители стали обращать внимание на жестокость правил «пацанов».

«Он как жил по этим понятиям, так и живет. Он действует в тех условиях, в которых он всегда жил, которыми он дорожит, как бы это ужасно ни было, как бы я сам это не одобрял, к сожалению, так было и так есть», — объяснил Копейкин.

Артист надеется, что в будущем фанаты перестанут ассоциировать его с этой ролью. Сейчас же Копейкин старается не принимать хейт в адрес Валеры Турбо на свой счет.

Ранее Марат из «Слова пацана» записал видео на фоне слухов о госпитализации.

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