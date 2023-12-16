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Сценарист «Слова пацана» рассказал о вырезанных сценах, которые «сбивали темп»

Сценарист Андрей Золотарев заявил, что из «Слова пацана» вырезали сцены сборов

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Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью «Радио.Sputnik» признался, что из сериала вырезали сцены сборов героев, чтобы не «сбивать темп».

«Там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут во время сборов, что они конкретно говорят… Хорошо, что Жора (режиссер Жора Крыжовников — «Газета.Ru») в итоге все это порезал в сценарии, потому что это сбивало бы темп», — пояснил Золотарев.

В рамках интервью автор обсудил сцену из сериала, где Айгуль и Марат смотрят фильм «Робокоп». Сценарист вспомнил, что в его детстве подростки встречались на улице и пересказывали друг другу сюжеты новинок кино, потому что иначе у других ребят не было возможности узнать, о чем фильм.

«Собирается толпа и все слушают, потому что нет никакого другого варианта узнать, что там происходило в этом фильме. Это такое окно в новый мир. И мне до такой степени нравится этот аттракцион. У нас его много было», — рассказал Золотарев.

Ранее Марат из «Слова пацана» записал видео на фоне слухов о госпитализации.

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