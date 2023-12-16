Мэттью Перри предвидел свой печальный конец в мемуарах

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри (1969-2023) предвидел свой печальный конец в мемуарах «Друзья, любовники и страшная ужасная вещь». Внимание на это обратило издание Page Six.

Перри признавался, что опасался приема анестетика кетамина, из-за которого у него случилась передозировка.

По словам артиста, он чувствовал, будто жизнь ускользает от него, когда принимал препарат.

«Похмелье было жестоким и перевешивало другие эффекты. Кетамин был не для меня», — писал он.

Накануне стало известно, что в крови Мэттью Перри при вскрытии обнаружили кетамин — его уровень оказался эквивалентен дозировке, используемой для общего наркоза.

В конце октября актера нашли «плавающим лицом вниз» в гидромассажной ванне. Перри было 54 года, большую часть жизни знаменитый артист из ситкома «Друзья» боролся с алкогольной и наркотической зависимостями.

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