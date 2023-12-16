Лидер «7Б» ответил экс-солистке «Миража» на критику концертов в зоне СВО

Лидер российской рок-группы «7Б» Иван Демьян ответил экс-солистке «Миража» Светлане Разиной на критику концертов в зоне СВО. Об этом он поговорил с изданием «Абзац».

Он объяснил, что находящиеся в зоне спецоперации российские военные ждут поддержки от музыкантов.

«Я не знаю, под чем была Светлана, что у нее в голове и как она с этим живет», — размышляет Демьян.

Музыкант уточнил, что в 2023 году побывал в зоне спецоперации, в том числе на передовой, не менее десяти раз.

«Ребята всегда благодарят нас за поддержку. Один боец сказал: «У меня от твоих песен раны затягиваются». Их важно поддерживать творчеством», — заключил он.

Накануне Разина резко осудила концерты в зоне СВО, назвав их «дурью».

«Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними развернешь свои буфера? Это не героизм, это дурь!» — возмутилась Разина.

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