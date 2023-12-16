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Авербух рассказал об участии Костомарова в новогоднем гала-шоу с танцами на льду

Хореограф Авербух не стал обещать, что Костомаров выйдет на лед на коньках

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Хореограф Илья Авербух подробнее рассказал об участии Романа Костомарова в новогоднем гала-концерте с танцами на льду. Об этом он поговорил в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Он не стал обещать, что после ампутации конечностей Костомаров выйдет на лед на коньках.

«Рома действительно будет с нами 17 декабря. Не хочу говорить, что он выйдет на лед на коньках. Но зрители его увидят. Для меня это очень важно», — сказал он, добавив, что фигурист и его жена Оксана Домнина — его близкие друзья.

Гала-шоу «Вместе и навсегда» будет приурочено к 50-летию Ильи Авербуха, в нем примут участие звезды и спортсмены.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

В декабре 2023 года Костомаров вышел на лед на протезах.

Ранее супруга Костомарова рассказала, как фигуристу удалось «выкарабкаться».

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