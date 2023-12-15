Настоящую «Игру в кальмара» выиграла вьетнамская беженка

Победительницей настоящего реалити-шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара» стала 55-летняя вьетнамская беженка, судья Мэй Уилан. Об этом сообщает TMZ.

Она выиграла главный приз шоу «Игра в кальмара: вызов» — $4,56 млн долларов. На счет женщины они поступят 5 января 2024 года.

Уилан призналась, что хочет вложить деньги в свое будущее проживание в доме престарелых и пожертвовать их часть на благотворительность.

Мэй Уилан родилась во Вьетнаме, откуда вынуждена была бежать в конце Вьетнамской войны в 1975 году в возрасте 8 лет.

«Беженцы лежали на взлетной полосе, а мне было интересно, я пыталась увидеть, откуда падают бомбы. На мгновение я подняла голову, и солдат автоматически приставил мне оружие к виску», — вспоминает она один из пугающих эпизодов детства.

Премьера «Игры в кальмара» состоялась в октябре 2021 года. Проект стал самым просматриваемым сериалом Netflix за все время. Сериал получил шесть премий «Эмми» в 2022 году, в том числе за лучшую мужскую роль и за лучшую режиссуру драматического сериала.

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