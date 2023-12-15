На ресторан Харламова подал в суд подрядчик

С ресторана комика Гарика Харламова хотят взыскать более 350 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ресторан, в котором продаются хот-доги от Харламова, получил иск от подрядчика ООО «Лидер» — он требует взыскать с кафе задолженность в размере 322 тысячи рублей, неустойку в 17 тысяч рублей и расходы на оплату услуг представителя в 30 тысяч рублей.

Ранее на фастфуд комика уже подавали в суд подрядчики, занимающиеся выпечкой булок. В иске ООО «Хлеб на радость» требовало 1,4 миллиона. Арбитражный суд взыскал с заведения Харламова 736 тысяч рублей, неустойку в размере 301 тысячи рублей и расходы по оплате пошлины в размере 27 тысяч рублей.

Накануне актриса Агата Муцениеце отказалась от иска к актеру Павлу Прилучному о взыскании алиментов на содержание двоих детей. 15 декабря прошло второе судебное заседание, после которого рассмотрение было завершено и дело прекращено.

Ранее прокуратура потребовала запретить треш-стримы Гобзавра и Людмурика.