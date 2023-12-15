Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На ресторан Харламова подал в суд подрядчик

С ресторана комика Харламова хотят взыскать более 350 тысяч рублей

close
100%
ТНТ

С ресторана комика Гарика Харламова хотят взыскать более 350 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ресторан, в котором продаются хот-доги от Харламова, получил иск от подрядчика ООО «Лидер» — он требует взыскать с кафе задолженность в размере 322 тысячи рублей, неустойку в 17 тысяч рублей и расходы на оплату услуг представителя в 30 тысяч рублей.

Ранее на фастфуд комика уже подавали в суд подрядчики, занимающиеся выпечкой булок. В иске ООО «Хлеб на радость» требовало 1,4 миллиона. Арбитражный суд взыскал с заведения Харламова 736 тысяч рублей, неустойку в размере 301 тысячи рублей и расходы по оплате пошлины в размере 27 тысяч рублей.

Накануне актриса Агата Муцениеце отказалась от иска к актеру Павлу Прилучному о взыскании алиментов на содержание двоих детей. 15 декабря прошло второе судебное заседание, после которого рассмотрение было завершено и дело прекращено.

Ранее прокуратура потребовала запретить треш-стримы Гобзавра и Людмурика.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами