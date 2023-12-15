Прокуратура потребовала запретить треш-стримы Гобзавра и Людмурика

Запретить стримы треш-блогеров Гобзавра и Людмурика (мать и сын Людмила и Андрей Яшины) потребовала прокуратура Челябинска. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Яшины ведут блог и устраивают прямые эфиры с 2013 года — на камеру они дерутся, матерятся и выпивают.

После жалоб интернет-пользователей челябинская прокуратура обратилась в суд с требованием запретить распространение треш-видео.

Известно, что в 2019 году после избиения Андреем Яшиным матери в прямом эфире в отношении него уже проводилась полицейская проверка. Блогер публично извинился, а его мать заявила, что конфликт с сыном исчерпан.

Накануне депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов об ужесточении ответственности за треш-стримы и связанные с ними преступления.

Законопроекты предполагают изменения в Уголовном кодексе, согласно которым «совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях» становится отягчающим обстоятельством при ряде преступлений. В их числе умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести, побои, истязание, угроза жизни или причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.

Ранее Агата Муцениеце отказалась от иска к Прилучному.