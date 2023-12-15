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Агата Муцениеце отказалась от иска к Прилучному

Актриса Муцениеце отказалась взыскивать алименты с Прилучного

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Светлана Шевченко/ РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце отказалась от иска к актеру Павлу Прилучному о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Об этом сообщает Super со ссылкой на решение Мосгорсуда.

Издание уточняет, что 15 декабря прошло второе судебное заседание, после которого рассмотрение было завершено и дело прекращено.

1 ноября Агата Муцениеце подала новый иск против своего бывшего супруга Павла Прилучного. Артистка потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. Актриса планировала получать 30% заработка Павла Прилучного на алименты сыну и дочери до 2031 года — пока старшему ребенку не исполнится 18 лет, тогда сумма снизится до 25%. При этом сообщалось, что Павел получает около полумиллиона рублей за съемочный день.

Артисты расторгли брак 15 июня 2020 года в мировом участке Головинского суда, поскольку у них не было никаких претензий друг к другу и о разделе имущества они договорились заранее. Экс-супруги смогли наладить общение только через три года после расставания, о чем оба говорили в интервью, однако теперь выясняют отношения через суд.

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