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Борис Акунин попрощался с российскими читателями

Писатель Акунин попрощался с россиянами после снятия его книг с продажи в РФ

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) попрощался с россиянами после сообщений о том, что его книги сняли с продажи на территории РФ. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Напечатана, но, видимо, не выйдет в РФ книга «Мой календарь». Сверстан, но, видимо, не выйдет в РФ 10-й том моей «Истории российского государства», посвященный ленинско-сталинской эпохе. Написан и, видимо, не выйдет в РФ беллетристический роман «Москва-Синьцзин», сопровождающий 10-й том», — написал Акунин.

Писатель заявил, что не собирался расставаться со своими читателями по своей воле.

15 декабря сообщалось, что сразу четыре книжные сети приостановили продажи произведений Акунина. Одна из них обосновала решение высказываниями писателя, которые получили широкую огласку в СМИ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого в разговоре с пранкером, который представился президентом Украины Владимиром Зеленским, Акунин заявил, что обстрелы Крыма украинскими ракетами не вызывают у него протеста. Беседу с писателем записал актер, представившийся президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в Госдуме попросили Минюст признать Акунина иноагентом.

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