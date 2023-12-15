Дочь Пересильд рассказала о реакции сверстников на роль в «Слове пацана»

Актриса Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль в «Слове пацана», заявила, что многие ее сверстники неправильно поняли сериал. Об этом сообщает «СтарХит».

«На самом деле все отнеслись по-разному. Одни достаточно хорошо — они поддерживают, говорят: «Очень классный сериал». Им нравится, они понимают посыл. Некоторым нравится, но они немного не так воспринимают увиденное. Я пытаюсь направить их в правильное русло», — подчеркнула Пересильд-младшая.

14-летняя артистка заявила, что ее родители — Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель — были против ее участия в шоу, так как считали его тяжелым. При этом юная звезда признала, что в итоге ее мать назвала проект «крутым опытом».

Недавно режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников заявил, что решил переснять финальные эпизоды проекта. Крыжовников рассказал, что создатели «Слова пацана» решили немного изменить седьмую серию — пересняли несколько сцен, улучшили монтаж, изображение и графические элементы. При этом, по словам режиссера, восьмая серия изменится коренным образом.

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