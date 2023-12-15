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Жора Крыжовников переснял финальные серии «Слова пацана»

Режиссер Жора Крыжовников изменил финал сериала «Слово пацана»

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Тумач Продакшн

Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников решил переснять финальные эпизоды проекта. Об этом сообщили шоураннеры в Telegram-канале сервиса Wink.

«Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. Мы с Андреем (Золотаревым — соавтором сериала. — «Газета.Ru») переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее», — пояснил Крыжовников.

При этом он уточнил, что шоураннерам «не стыдно» за уже вышедшие серии. Крыжовников рассказал, что создатели «Слова пацана» решили немного изменить седьмую серию — пересняли несколько сцен, улучшили монтаж, изображение и графические элементы. При этом, по словам режиссера, восьмая серия изменится коренным образом.

Отмечается, что дата релиза финальной серии будет объявлена позднее. Изначально, финал был запланирован на 21 декабря. В Wink сообщили, что режиссерская версия финала выйдет на несколько дней позже, но до Нового года.

Ранее Сергей Гармаш сравнил «Слово пацана» с «Бесами» Достоевского.

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