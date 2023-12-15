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Аллу Пугачеву час опрашивали российские пограничники

Mash: певицу Аллу Пугачеву опрашивали около часа на таможне в России

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igorgulyaevofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певицу Аллу Пугачеву около часа опрашивали на таможне в России, когда артистка возвращалась на родину 2 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание опубликовала эксклюзивные кадры с допроса, отметив, что пограничники уточняли цель и сроки приезда исполнительницы.

Пугачева беседовала вежливо, но, подчеркивает Mash, переживала. Исполнительница боялась, что ее не пропустят в Россию. Она рассказывала пограничникам о своей жизни за границей, назвав ее тяжелой как в материальном, так и ментальном плане.

Весной 2022 года артистка уехала с семьей из России в Израиль. В мае 2023 года она прилетала в столицу РФ, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. В начале ноября этого года певица снова приезжала в Россию на несколько дней.

Есть несколько версий, почему артистка возвращалась в Россию. Ряд СМИ утверждал, что певица собиралась составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с ее детьми Лизой и Гарри. При этом, по данным Shot, Пугачева приезжала в Россию для записи новой песни.

Ранее Светлана Лобода заступилась за Аллу Пугачеву.

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