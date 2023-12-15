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«Бешу незнакомцев»: Пинк рассказала о плюсах старения

Певица Пинк призналась, что с возрастом стала сильнее

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Alessandro Della Bella/AP

Американская певица Пинк (Алиша Бет Мур. — «Газета.Ru») на своей странице в X рассказала, что с возрастом стала испытывать чувство благодарности за прожитый день.

«Хотя я и не чувствую себя старой и все еще выхожу на сцену в обтягивающей одежде, взросление заставляет меня быть благодарной за каждый день», — подчеркнула Пинк.

По словам исполнительницы, с возрастом она стала сильнее. Исполнительница очень рада, что прожила свою жизнь до этого момента таким образом, как ей хотелось бы.

«Я стала такой сильной и все еще бешу незнакомцев просто фактом своего существования. Офигенное время эти 44!» — высказалась Пинк.

Пинк оказала поддержку Бритни Спирс после объявления о разводе исполнительницы с Сэмом Асгари. Пинк изменила текст своей песни «Don't Let Me Get Me», выступая в Детройте. Она спела «Милая Бритни Спирс. Она такая хорошенькая» вместо оригинальной строчки «Устала от того, что ее сравнивают с чертовой Бритни Спирс».

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