18-летний исполнитель хита «Венера-Юпитер» рассказал о новогодней традиции в семье

Певец Ваня Дмитриенко признался, что в его семье существует новогодняя традиция — ходить вместе в кино в канун Нового года. Об этом артист заявил в интервью порталу «Внимание, новости!».

«Мы с семьей всегда ходили в кино перед Новым годом. И очень часто смотрели фильм «Елки». До сих пор люблю смотреть его с близкими», — поделился исполнитель.

При этом 18-летний артист добавил, что не знает, как проведет нынешний праздник. Он надеется, что сможет встретить Новый год в кругу близких.

Дмитриенко также рассказал о своей неприхотливости к еде на новогоднем столе.

«Я считаю, что не так важно, что стоит на этом столе. Самое главное, кто за ним находится», — подчеркнул он.

Кроме того, музыкант рассказал о самом памятном сюрпризе в своей жизни. Он упомянул о подарке, сделанном ему в 7 лет. Это была железная дорога на пульте управления. По словам артиста, этот подарок сделал его в тот момент по-настоящему счастливым.

В то же время сам музыкант отметил, что предпочитает радовать близких не только в Новый год — ему нравится делать сюрпризы без повода.

В конце ноября сообщалось, что Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске из-за фанатки.

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