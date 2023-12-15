Светлана Лобода заступилась за Аллу Пугачеву

Певица Светлана Лобода заступилась за артистку Аллу Пугачеву и отметила, что исполнительницу не нужно осуждать за молчание, так как ей уже «досталось». Своим мнением артистка поделилась в интервью Би-би-си.

«Эти люди на многое решились. Сделали огромный поступок. У меня безмерное уважение к семье Аллы Борисовны и Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом). Я их отдельно, как единиц, даже не рассматриваю. Это настолько воспитанные, интеллигентные и большие люди внутри. После их поступка я еще больше зауважала их», — заявила Лобода.

Певица пояснила, что сам факт эмиграции Пугачевой о многом говорит. Кроме того, исполнительнице не нужно публично высказывать свою позицию об СВО, считает Лобода, так как за нее это делает супруг.

«То, что говорит Максим Галкин — это все, что думает Пугачева! Они говорят друг за друга всегда. В их семье говорит Максим», — отметила артистка.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин вместе с Пугачевой уехали в Израиль после начала СВО. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр.

Ранее сообщалось, что Бориса Акунина требуют признать иностранным агентом.