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Лобода объяснила, почему выпускает русскоязычные песни

Певица Лобода заявила, что большая часть Украины говорит на русском языке

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Кадр из видео/lobodaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинская певица Светлана Лобода заявила, что выпускать песни на русском языке выгоднее, так как аудитория шире. Своим мнением артистка поделилась в интервью Би-би-си.

«Большая часть Украины говорит на русском языке. <...> Миллионы людей по всему миру говорят на русском языке — так случилось», — пояснила исполнительница.

Она добавила, что не видит смысла осуждать человека за то, на каком языке он говорит. Лобода считает, что прежде нужно разобраться, что это за человек и какие идеи он продвигает.

8 декабря Лобода выпустила трек «Метелица» на русском языке. Новая композиция звезды приурочена к Новому году. После анонса украинцы упрекнули Лободу, заявив, что тем самым артистка симпатизирует спецоперации России на Украине.

20 апреля 2022 года Светлана Лобода попала в список украинских культурных деятелей, которым запрещен въезд на территорию страны на 50 лет из-за критических высказываний в адрес российских властей в связи с СВО.

В ноябре Лобода выпустила третий в своей карьере трек на украинском языке, однако ее раскритиковали за ошибку в названии.

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