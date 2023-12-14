Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Литовские кинотеатры бойкотировали новую ленту Миядзаки из-за «связей с Россией»

LRT: в Литве отказались от показов фильма Миядзаки из-за связей с Россией

close
100%
Studio Ghibli

В Литве отменили показ анимационного фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Об этом сообщает портал LRT.

По данным издания, литовские кинотеатры отказались сотрудничать с прокатчиком картины из-за якобы его связей с Россией. В октябре кинотеатры были проинформированы о том, что права на прокат ««Мальчик и птица» в странах Балтии приобрела базирующаяся в Эстонии компания Artgene.

Как отмечает портал, тогда же появилась информация о том, что владевшая первичными правами на фильм французская компания Goodfellas продала права на прокат фильма в России, странах Балтии и других странах региона бизнес-структурам, связанным с российским капиталом.

Отмена показа картины, согласно заявлению литовских кинотеатров и кинопрокатчиков, также направлена на привлечение внимания крупных торговых агентов, «чтобы они не соблазнялись деньгами дистрибьюторов, связанных с Россией».

«По мере приближения премьеры все кинотеатры, отказавшиеся показывать фильм, получили официальное заявление от представителя компании Artgene, в котором излагалась их позиция, передача прав от анимационной студии вплоть до стран Балтии, и в то же время содержалась своего рода угроза, что Литва была бы публично оклеветана во всем мире за саботаж фильма», — говорится в заявлении литовских кинотеатров и кинопрокатчиков.

Ранее мультфильм Миядзаки впервые стал лидером кинопроката США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами