Литовские кинотеатры бойкотировали новую ленту Миядзаки из-за «связей с Россией»

В Литве отменили показ анимационного фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Об этом сообщает портал LRT.

По данным издания, литовские кинотеатры отказались сотрудничать с прокатчиком картины из-за якобы его связей с Россией. В октябре кинотеатры были проинформированы о том, что права на прокат ««Мальчик и птица» в странах Балтии приобрела базирующаяся в Эстонии компания Artgene.

Как отмечает портал, тогда же появилась информация о том, что владевшая первичными правами на фильм французская компания Goodfellas продала права на прокат фильма в России, странах Балтии и других странах региона бизнес-структурам, связанным с российским капиталом.

Отмена показа картины, согласно заявлению литовских кинотеатров и кинопрокатчиков, также направлена на привлечение внимания крупных торговых агентов, «чтобы они не соблазнялись деньгами дистрибьюторов, связанных с Россией».

«По мере приближения премьеры все кинотеатры, отказавшиеся показывать фильм, получили официальное заявление от представителя компании Artgene, в котором излагалась их позиция, передача прав от анимационной студии вплоть до стран Балтии, и в то же время содержалась своего рода угроза, что Литва была бы публично оклеветана во всем мире за саботаж фильма», — говорится в заявлении литовских кинотеатров и кинопрокатчиков.

Ранее мультфильм Миядзаки впервые стал лидером кинопроката США.