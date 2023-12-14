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Владимир Пресняков попросил жену отказаться от шампанского

Певец Владимир Пресняков признался, что учит жену обходиться без алкоголя

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nataliapodolskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Владимир Пресняков признался, что просит жену Наталью Подольскую отказаться от алкоголя. Об этом сообщает издание «СтарХит».

«Учу свою любимую жену этому. Что можно без шампусика прекрасно себя чувствовать. Она любит иногда немного выпить шампусика, не с утра, конечно», — рассказал артист.

Пресняков отметил, что у него давно не было срывов после отказа от алкоголя. Артист отметил, что изначально спиртное давало ему «кайф», а потом стало в тягость.

В ноябре Пресняков рассказал, что расставался с Подольской в начале их отношений. Певец объяснил, что в тот период очень много пил. Из-за его злоупотребления алкоголем подруги исполнительницы убеждали ее расстаться с музыкантом.

По словам Преснякова, в определенный момент его жизнь наладилась и проблему со спиртным удалось решить. Певец считает, что бог наградил его такой женой. В определенный момент Пресняков даже осознал, что готов к браку с этой женщиной, хотя до этого и не помышлял о свадьбе.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.

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