Ведущий «Маски» рассказал о комплексе неполноценности из-за блогеров

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров признался в беседе с «Пятым каналом», что у него вызывает отторжение некоторый контент блогеров.

Макаров говорил о фото и видео, где блогеры выставляют свою жизнь только в позитивном ключе и с «идеального» ракурса. Артист объяснил, что от потребления подобного контента у него появляется комплекс неполноценности. Из-за этого он отписался от тех, кто публиковал такое.

«И в какой-то момент, когда такого контента много, то есть в нем нет никакого смысла, а только вылизанная красивая картинка, она немножко начинает уже напрягать. И я просто поймал себя на мысли, что в меня, как в обывателя, начинает закрадываться комплекс неполноценности. А вдруг у меня все плохо? А почему у меня нет такой радости в жизни, как у них на картинке?» — заявил телеведущий.

В декабре Макаров признался, что в детстве над ним смеялись из-за его мечты стать артистом. Он также вспомнил, как в детском возрасте отправился к стоматологу вместе с родителями, чтобы ему исправили прикус. Маленький Макаров не только не сопротивлялся, но даже сам попросил врача удалить ему два здоровых зуба, чтобы челюсть сместилась назад.

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