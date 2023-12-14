На Шарлота завели новое уголовное дело

На певца Шарлота возбудили четвертое уголовное дело — в этот раз за сожжение паспорта РФ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Музыкант опубликовал соответствующее видео в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в июне. Свой поступок он объяснил поддержкой Украины. По данным СМИ, самарское управление СК РФ возбудило новое дело против Шарлота по статье 325 УК России («Похищение или повреждение документов»). В то время как сам певец отбывает арест в СИЗО до 24 января.

2 декабря Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота на 1 месяц и 25 суток по делам о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Он останется в следственном изоляторе как минимум до 24 января 2024 года. Ему грозит шесть лет лишения свободы.

За все время Эдуард успел сжечь российский паспорт, растоптать георгиевскую ленту, прибить портрет патриарха Кирилла к распятию Иисуса Христа, в нижнем белье спеть про курс валют на мотив песни «День Победы» и, наконец, заявить о готовности отправиться на Украину для поддержки.

Ранее Шарлот через силовиков извинился перед SHAMAN и Мизулиной.