Ксения Собчак рассказала о вере сына в Деда Мороза: «Даже обидно»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в беседе с mk.ru, что ее семилетний сын Платон все еще верит в Деда Мороза.

По словам Собчак, ей даже бывает «обидно» из-за того, что она старается, покупает подарки, а «все лавры достаются Деду Морозу». Телеведущая отметила, что в выборе презентов ее сын постоянен и «консервативен». Мальчику нравится конструктор Lego.

«Так что теперь этот санкционный продукт приходится покупать всеми возможными способами. У него большая коллекция, но я справилась. Вообще Платон находится вне материальных ценностей, любит конструкторы и книги», — поделилась журналистка.

Собчак отметила, что старается не баловать сына. Она не покупает ему современные гаджеты и одевает в простых магазинах. По словам телеведущей, мальчик не знает отличия фирменной одежды от нефирменной.

«Мне кажется, что баловать детей, которые живут и так гораздо лучше, чем многие люди, не очень правильно. Важно, наоборот, создавать ощущение того, что ему нужно зарабатывать со временем самому и что-то делать самому, чтобы достичь чего-то», — уточнила журналистка.

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