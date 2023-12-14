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Валерия рассказала, в какую игру играет с внучкой перед Новым годом

Певица Валерия призналась, что в Новый год играет с внучкой в «Горячо-холодно»

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Нина Зотина/РИА Новости

Певица Валерия в интервью PROZvezd заявила, что в канун Нового года играет с внучкой Селин в игру «Горячо-холодно».

«У нас уже появилась новогодняя традиция. Мы вместе с ней украшаем елку игрушками, а потом играем в игру: «Горячо-холодно». Я, например, ей говорю: «Селинка, найди снежинку». Она обходит елочку, я ей говорю, где холодно, а где горячо. Она находит снежинку и приносит мне», — улыбнулась Валерия.

Она отметила, что раньше наряжала новогоднюю елку ради своих детей. Теперь же Валерия украшает незаменимый атрибут Нового года вместе с внучкой: половину дерева исполнительница наряжает сама, а вторую половину в компании Селин. Исполнительница пожаловалась, что ей редко удается встретить Новый год всей семьей. Например, в этом году Валерия встретит праздник в Москве вместе с мужем Иосифом Пригожиным, но после этого они разъедутся по работе.

«Если дети присоединятся, буду счастлива. Здорово, когда семья собирается за одним столом, у нас ведь 20 человек!» — резюмировала Валерия.

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