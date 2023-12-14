«Буду направлять»: Чеботина хочет освоить новую профессию

Певица Люся Чеботина в интервью «Звук Медиа» призналась, что хочет попробовать себя в продюсировании начинающих артистов.

«Хочется, чтобы больше появлялось новых лиц. В последнее время наблюдаю, что талантливые ребята не знают, куда податься, где начать и с какой стороны о себе заявить. Поэтому я сейчас взяла себе под крыло несколько музыкантов, которых буду направлять», — заявила Чеботина.

По мнению исполнительницы, в России многие молодые звезды не знают, как правильно интегрировать себя в шоу-бизнес. В связи с этим Чеботина и решила попробовать себя в продюсировании — она убеждена, что стране не хватает новых артистов.

Недавно певица также заявляла, что выгодно отличается от своих коллег по сцене тем, что все свои песни пишет самостоятельно.

«Самое главное, что меня отличает от других исполнителей, это умение писать музыку самостоятельно, включая тексты, мелодии и даже продакшен. В основном у нас в шоу-бизнесе артисты покупают треки», — говорила Чеботина.

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