Сычев рассказал, как на нем отразились санкции: «Перестал ездить в Европу»

Актер Владимир Сычев заявил в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!», что на нем никак не отразились санкции.

Сычев рассказал, что продолжает работать и участвовать в новых проектах. Артист не отрицает, что в глобальном плане санкции могли повлиять негативно на страну, однако лично его эти проблемы не затронули.

«Слава богу, все живы, здоровы. Работа есть, а это самое главное. Перестали ездить, например, в Европу. Главное же, чтобы все было хорошо, а все будет хорошо. Мы же на правильном пути», — заявил актер.

В декабре Сычев признался, что может уехать за границу максимум на месяц или два. По словам актера, он начинает скучать по России через месяц пребывания за рубежом. В какой-то момент его начинает «тянуть домой». Артист вспомнил, как три месяца «зимовал» в Индии. Его семья там находилась на постоянной основе, а он периодически вылетал на съемки в Москву.

В феврале Владимир Сычев вспомнил, как потратил всего $100 на медовый месяц в Крыму. Он уточнил, что тогда ему было 20 лет, а его первой жене Арине — 17.

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