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Айза передумала лишать Гуфа родительских прав

Блогерша Айза заявила, что не будет лишать Гуфа родительских прав

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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что не будет лишать бывшего мужа, рэпера Алексея Долматова (Гуфа), родительских прав.

Айза отметила, что не планирует даже пытаться подавать иск но лишении артиста родительских прав. Она объяснила, что для этого не было никаких оснований. По словам блогерши, Гуф никогда не был опасен для их общего сына Сэма. Звезда отметила, что психологические травмы «законом не учитываются».

«Сэм работает с психологом и находится в любви и в заботе. К сожалению, мы причинили ему не мало травм, с которым ему придется работать всю жизнь. Мне жаль, мне очень жаль, что я не смогла дать Сэму другую жизнь… Но я обязательно сделаю все возможное, чтобы Сэм был счастлив», — заявила блогерша.

Айза уточнила, что отцовской фигурой для Сэма стал ее второй бывший муж, бизнесмен Дмитрий Анохин. По словам блогерши, бывший супруг дал мальчику «правильные ориентиры».

«К сожалению, я не умею просчитывать шаги и думать на перед. Никогда не считала себя глупой, но если я чувствую к человеку что-то, то действую по велению сердце, а не ума. Я не расчетливая, не корыстная, не дальновидная, и в моем возрасте этому уже не научиться. Но я буду осторожнее и холоднее», — заключила Айза (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Ранее любовник Королевой слил номер Айзы, чтобы насолить Гуфу.

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