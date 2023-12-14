На «Елке» в Москве на сцене появятся Лунтик и семейство Оранжевых коров

На шоу «Елка телеканала Карусель» в столичном «Крокус Сити Холл» покажут масштабный спектакль, который объединит семь различных вселенных по мультфильмам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе мероприятия.

Спектакли в столичном зале будут проходить с 23 декабря по 7 января. При этом участники шоу, которое будет проходить 25-го числа, могут попасть в монтаж финальной версии постановки, которую покажут по телевидению. На одной сцене сплотятся представители семи различных брендов телеканала.

Зрители смогут увидеть жителей Простоквашино, Лунтика с друзьями, Волка и Зайца из «Ну, погоди!», веселых обитателей «Дракошии», доброе семейство Оранжевых коров и любознательного Умку, а также не одну очаровательную Царевну.

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