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Возлюбленный Клавы Коки Александр Поверин ответил на нападки артистов

Возлюбленный певицы Клавы Коки Поверин резко ответил Люсе Чеботиной

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Личный архив Александра Поверина

Возлюбленный певицы Клавы Коки Александр Поверин ответил исполнительнице хита «Солнце-Монако» Люсе Чеботиной относительно ее высказываний о его избраннице. Обращение к Чеботиной он разместил на своей странице в социальной сети.

«Есть ощущение, что некоторые артисты, которые завидуют ее счастью и хотят ее задеть, переходят границы. Лучше бы они следили за своей личной жизнью, а не осуждали выбор коллеги, с которой выступают на одной сцене», — написал он.

По словам Поверина, если бы эти артисты искренне хотели дать совет, они бы сделали это лично в разговоре с Клавой.

«А не раздавали на эту тему комментарии в СМИ, чтобы привлечь внимание. Хочу сказать одно: мы с Клавой счастливы, так оставьте никому не нужное мнение при себе», — заключил он.

Накануне Чеботина раскритиковала новый роман коллеги Клавы Коки. Чеботина призналась, что ее смущает выбор Коки. Она назвала катастрофой любовь между певицей и ее партнером. Артистка отметила, что, возможно, ошибается. Она не отрицает, что этот роман может «принести пользу», однако пока не видит продвижения в эту сторону.

Ранее Маргарита Суханкина рассказала, как в молодости была влюблена в «пацана».

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