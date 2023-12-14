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Сергей Лазарев публично оскорбил Тодоренко и Киркорова

Певец Сергей Лазарев раскритиковал игру Тодоренко и гонорары Киркорова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Сергей Лазарев во время съемок новогоднего шоу публично негативно высказался об актерской игре телеведущей Регины Тодоренко. Об этом пишет «МУЗ-ТВ».

Тодоренко вспомнила о съемках в новом фильме, в котором сыграла вместе с Филиппом Киркоровым. Телеведущая похвалила певца за актерскую игру и отметила, что тот написал замечательный саундтрек. Внезапно в беседу вмешался Сергей Лазарев, он выразил мнение, что «поп-король» получил слишком большой гонорар за небольшую роль.

Он также раскритиковал актерскую игру самой Тодоренко. Телеведущая попыталась оправдаться, но за нее заступился сам Киркоров. Музыкант процитировал своего бывшего концертного директора, напомнив, что «зависть — это мерзкое чувство». Киркоров считает, что подобное поведение совершенно не красит Лазарева. Сам музыкант предпочел оставить это замечание без ответа.

30 ноября сообщалось, что Сергей Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на ковровой дорожке. Позднее певец признался, что ему не стыдно из-за своего отказа, пояснив, что у него просто не было возможности сфотографироваться со всеми.

Ранее Ксения Собчак заявила, что помирилась с рэпером Тимати.

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