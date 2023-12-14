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Депардье лишили высшей награды Квебека за оскорбление женщин

Актера Депардье лишили Ордена Квебека за унизительные слова о женщинах

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Canal+

Актера Жерара Депардье лишили высшей награды канадской провинции Квебек — Ордена Квебека. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу провинции Франсуа Лего.

«Скандальные высказывания Жерара Депардье, сделанные им на камеру, шокировали международную общественность, и неудивительно. Своим поведением он бросает тень на репутацию членов Ордена Квебека, в связи с чем я принял решение немедленно исключить его из Ордена», — уточнил Лего.

Депардье был удостоен Ордена Квебека в 2002 году.

В 2018 году Депардье позволил себе оскорбительные высказывания во время визита в КНДР. Фильм, содержащий унизительные слова о женщинах и несовершеннолетней девочке, показал накануне французский телеканал France 2. После демонстрации фильма французская государственная телекомпания France Televisions перестала показывать фильмы с участием актера.

Ранее главной звездой 2023 года назвали актера из «Мандалорца» Педро Паскаля.

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