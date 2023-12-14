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Любовник Королевой слил номер Айзы, чтобы насолить Гуфу

Блогерша Айза заявила, что попала под раздачу любовника Королевой

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Из личного архива Айзы

Блогерша Айза назвала подлостью то, что предполагаемый любовник Юлии Королевой опубликовал в сети ее номер. Своими возмущениями она поделилась в Telegram-канале.

«И теперь попала под раздачу человека, которого в глаза не видела и не слышала! Я нахожусь за 10 000 км от дома, мне не поменять симку! Это подло и низко! Этот Миша ни разу не лучше нездорового Леши», — написала Айза.

Она подытожила свой пост фразой: «Удачи этому свинг-клубу».

13 декабря рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) опубликовал в своих соцсетях фотографию Михаила Суморокова, которого рэпер называет любовником Юлии Королевой. До этого Гуф утверждал, что его бывшая жена была близка с Сумороковым, когда пара еще находилась в браке.

После обнародования своего фото Сумароков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложил снимок рэпера вместе с личным номером Долматова, подписав: «Мой рекламный директор». Затем Гуф опубликовал номер супруги Михаила Леры, а тот — Айзы. Сумароков пояснил, что ему не хотелось сливать номер Юлии Королевой, так как ему «по-человечески жалко» девушку.

Вскоре Долматов сам опубликовал номер Королевой, а она, в свою очередь, написала, что уже сменила его.

Ранее сестра Гуфа сообщила, что больше не ведет дела рэпера.

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