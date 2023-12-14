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Стало известно о состоянии Юрия Соломина после инсульта

Директор Малого театра Михайлова заявила, что худрук Соломин готовится к выписке

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Народный артист России, худрук Малого театра Юрий Соломин готовится к выписке после госпитализации, которая произошла более месяца тому назад. Об этом в беседе с ТАСС заявила директор культурного учреждения Тамара Михайлова.

«Юрий Мефодьевич готовится к выписке. Мы ждали к концу этой недели, но пока неясно. Может быть, в начале следующей недели. Сейчас доделывают последние анализы», — уточнила Михайлова.

Она также добавила, что Соломин чувствует себя «значительно лучше».

Юрий Соломин был госпитализирован 6 ноября. Он упал во дворе своего дома в центре Москвы, скорую помощь вызвал его водитель.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Соломина развилась двухсторонняя пневмония.

17 ноября Михайлова рассказала, что у Соломина начали работать отнимавшиеся после инсульта конечности, но он пока остается в больнице. Директор театра тогда отметила, что актер находился в стабильно тяжелом состоянии.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. В 1988 году он удостоился звания народного артиста СССР.

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