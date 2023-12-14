В Москве отменили презентацию книги историка моды Александра Васильева

В Москве отменилось очередное мероприятие стилиста и историка моды Александра Васильева. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

В издании уточнили, что в книжном магазине «Москва» 25 декабря должна была пройти презентация его книги «Сокровища кочевника». В пресс-службе книжного магазина не смогли объяснить причину ее отмены. При этом в последнее время мероприятия Васильева часто переносятся или отменяются по всей России.

В конце октября Александр Васильев признался, что сейчас находится в Анталье. Он уточнял, что у него нет работы в России, поэтому он зарабатывает деньги только за границей. Стилист добавил, что в России он находится «в черном списке».

До этого Васильев отмечал, что не стал меньше зарабатывать после ухода с поста ведущего шоу «Модный приговор». Стилист добавил, что у него достаточного личного жилья за границей и хорошая репутация, поэтому он «занят на все 100%». По словам историка моды, он и вовсе намерен вернуться в программу в следующем сезоне — просто на данный момент «есть обстоятельства», из-за которых он не может снова стать ведущим шоу. Однако он не стал рассказывать, какие именно.

Ранее Александр Васильев перечислил главные цвета 2024 года.