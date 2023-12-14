«Говорят, по закону нельзя»: группе «Винтаж» запрещают петь композицию «Ева»

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева призналась в беседе с «Новым радио», что ей не разрешают исполнять композицию «Ева» на концертах.

«Представляешь, в последнее время иногда запрещают петь песню «Ева». Говорят, нельзя по закону. Это такой бред», — посетовала исполнительница.

Плетнева подчеркнула, что фраза в песне: «Ева, я любила тебя», — посвящена певице Еве Польне. Плетнева назвала себя фанаткой артистки.

«Может, после этого прекратится этот бред. Это песня про Еву Польну, дань [уважения ей]. Она это знает, она разрешила нам это делать. Каждый раз на сцене я признаюсь ей в любви как большому артисту», — заявила певица.

В октябре 2022 года солистка группы «Винтаж» рассказывала, что сначала Ева Польна не хотела участвовать в создании посвященной ей песни «Ева». Артистка была смущена тем, что в треке о ней поется в прошедшем времени — «Ева, я любила тебя». Вскоре артистку удалось уговорить.

30 ноября Верховный суд признал «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Решение о запрете вступило в силу немедленно. Заседание проходило 30 ноября в закрытом режиме. По данным РИА Новости, иск рассматривали без представителя ответчика.

Ранее сообщалось, что ТНТ Music оштрафовали за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).