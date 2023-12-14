Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Киркоров послал журналистку из-за вопроса о новой пластике

Певец Киркоров послал журналистку после просьбы развеять слухи о новой пластике

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров послал журналистку, которая брала у него комментарий на одном из светских мероприятий и попыталась спросить об очередной пластической операции. Об этом сообщает Super.ru.

«Все, иди в жопу», — сказал исполнитель, отмахнувшись.

Инцидент произошел на мероприятии блогера и певицы Margo. Киркоров хвастался перед журналистами, что на нынешний вечер подобрал себе образ рыцаря. Затем корреспондент произнесла фразу: «Филипп, развейте миф...» Певец отказался от дальнейших комментариев и послал женщину.

При этом, отмечает Super.ru, в остальном вечер прошел гладко — Киркоров даже представил на нем новую версию песни «Единственная моя».

13 декабря сообщалось, что Филипп Киркоров подал на Любовь Успенскую в суд из-за слов о женоненавистничестве. Он требует от певицы 10 млн рублей в качестве морального ущерба.

В октябре Успенская назвала Киркорова женоненавистников и человеком, который «всю жизнь играет и врет». Она также призналась, что артист предлагал ей выйти за него замуж.

Ранее Успенская отреагировала на сообщения о многомиллионном иске от Киркорова.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами