Киркоров послал журналистку из-за вопроса о новой пластике

Певец Филипп Киркоров послал журналистку, которая брала у него комментарий на одном из светских мероприятий и попыталась спросить об очередной пластической операции. Об этом сообщает Super.ru.

«Все, иди в жопу», — сказал исполнитель, отмахнувшись.

Инцидент произошел на мероприятии блогера и певицы Margo. Киркоров хвастался перед журналистами, что на нынешний вечер подобрал себе образ рыцаря. Затем корреспондент произнесла фразу: «Филипп, развейте миф...» Певец отказался от дальнейших комментариев и послал женщину.

При этом, отмечает Super.ru, в остальном вечер прошел гладко — Киркоров даже представил на нем новую версию песни «Единственная моя».

13 декабря сообщалось, что Филипп Киркоров подал на Любовь Успенскую в суд из-за слов о женоненавистничестве. Он требует от певицы 10 млн рублей в качестве морального ущерба.

В октябре Успенская назвала Киркорова женоненавистников и человеком, который «всю жизнь играет и врет». Она также призналась, что артист предлагал ей выйти за него замуж.

Ранее Успенская отреагировала на сообщения о многомиллионном иске от Киркорова.