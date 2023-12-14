Киркоров должен налоговой более 10 млн рублей

Певец Филипп Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 12 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Всего Киркоров оказался должен ФНС 12 млн 323 тыс. 675 рублей. По какой причине певец стал должником, неизвестно.

При этом накануне Telegram-канал «Звездач» сообщал, что Киркоров погасил все долги перед налоговой — тогда, по данным издания, исполнитель был должен 5 млн 587 тыс. 333 рубля.

В июле «Звездач» писал, что долг Киркорова составлял 2,1 млн рублей. В то же время отмечалось, что его компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» заработала 14 млн рублей за год. Через этот бизнес исполнитель участвовал в мероприятиях по госконтрактам, которые принесли ему свыше 4 млн рублей.

Как пишет издание, в 2021 году бизнес Киркорова задолжал латвийскому банку 140 млн рублей. Однако тогда все вопросы смогли урегулировать с помощью адвоката.

Недавно Киркоров подал иск о защите чести и достоинства против Любови Успенской из-за слов о женоненавистничестве.

Ранее Успенская отреагировала на сообщения о многомиллионном иске от Киркорова.