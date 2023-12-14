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Успенская отреагировала на сообщения о многомиллионном иске от Киркорова

Адвокат Успенской Сенина заявила, что певица не переживает об иске от Киркорова

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина рассказала, как артистка отреагировала на сообщения о многомиллионном иске от певца Филиппа Киркорова. Сенину цитирует «Светский хроник».

По словам Сениной, Успенская не переживает об иске и готовится к юбилейному концерту.

«Любовь Успенская восприняла информацию об этом иске с присущим ей чувством собственного достоинства и как малозначительную. В настоящий момент у артистки огромное количество творческих планов», — отметила она.

Адвокат добавила, что сейчас Успенская пытается внести посильный вклад в помощь стране в СВО.

«Она записывает патриотические песни и всей душой болеет за Россию. Это то, что важное и приоритетное», — заключила Сенина.

О том, что Киркоров подал иск о защите чести и достоинства против Любови Успенской, его адвокат Александр Добровинский рассказал 13 декабря. Он указал на то, что в интервью Алене Жигаловой певица назвала Киркорова женоненавистником. При этом защитник Киркорова отмечает, что певец уже 30 лет «поет о женщинах и любви к женщинам».

Киркоров оценил моральный ущерб в 10 миллионов рублей, но еще два миллиона с певицы могут взыскать за судебные издержки.

Ранее бывшая жена Федора Бондарчука Светлана Бондарчук снова подала на режиссера в суд.

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