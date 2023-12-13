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Бориса Акунина требуют признать иностранным агентом

Shot: активист Бородин потребовал проверить Акунина на экстремизм

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Максим Блинов/РИА Новости

Активист Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания писателя Бориса Акунина на экстремизм и призывы к терроризму. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Бородин также потребовал проверить Акунина на финансирование ВСУ и признать его иностранным агентом. Активист уверен, что писателю следует ограничить продажу книг в России. По данным издания, Акунину может грозить до пяти лет тюрьмы.

Поводом для обращения послужили высказывания Акунина в «Шоу Вована и Лексуса», в которых он призывал к разделению России.

13 декабря стало известно, что писатель Борис Акунин заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что обстрелы Крыма украинскими ракетами не вызывают у него протеста. Он вел беседу с актером, который представился президентом Украины Владимиром Зеленским.

В разговоре, опубликованном Telegram-канале «Вован и Лексус», Борис Акунин назвал слабость украинской пропаганды, которая должна агитировать российских солдат дезертировать.

До этого писатель Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом) попался на розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса, представившихся во время телефонного разговора главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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