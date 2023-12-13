ТНТ Music оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Таганский суд Москвы оштрафовал учредителя телеканала ТНТ Music на 1 млн рублей из-за пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Учредителя телеканала ТНТ Music оштрафовали по делу 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные отношения»).

В октябре стало известно, что в Таганский суд города Москвы поступили четыре административных протокола по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ в отношении учредителей ТНТ Music. По данной статье, как отмечал ТАСС, предусматривается штраф в размере до четырех миллионов рублей для юридических лиц. Таким образом, компанию могли оштрафовать на 16 миллионов рублей за четыре протокола.

В начале августа суд оштрафовал главу «Яндекса» за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+». Представители гендиректора на судебном заседании выразили несогласие с выводами ведомства, так как, по их мнению, Роскомнадзор не доказал, что ленты с запрещенной информацией могли смотреть несовершеннолетние. Вскоре стало известно, что Кинопоиск обжалует решение суда по новому штрафу за ЛГБТ-контент.

Ранее звезда фильма «Курьер» засудил универмаг на 150 тысяч рублей.