Роза Сябитова дала совет одиноким россиянкам в преддверии Нового года

Одиноким россиянкам стоит встречать Новый год на главной площади своего города, потому что в этом случае будет высока вероятность знакомств с мужчиной. Об этом телеведущая Роза Сябитова сказала в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Она отметила, что атмосфера праздника поможет людям справиться с одиночеством.

«Поэтому собрались, девочки, накрасились, красиво оделись — и на центральную площадь своего города. Если в Москве, то на Красную площадь. Точно, во-первых, одинокими себя чувствовать не будете. Дух Нового года на центральной площади придаст веру и надежду, потому что никто не оставит вас одинокой на этой площади. <...> Как минимум приятно проведете Новый год в новой компании среди новых интересных людей. Только дома не сидите — это точно хуже», — отметила Сябитова.

Певица Нюша до этого призналась, что однажды ей пришлось выступать на боксерском ринге в Новый год. По словам певицы, не менее странным она сочла концерт в ресторане всего лишь для двух людей, которые и заказали ее выступление.

Ранее звезда сериала «Тайны следствия» рассказала, как отметит Новый год.