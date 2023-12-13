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Певец Юлиан рассказал о состоянии Пахмутовой и призвал молиться о ее выздоровлении

Певец Юлиан: Состояние у Пахмутовой среднее, остается молиться о выздоровлении

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Госпитализированная в инфекционное отделение больницы композитор Александра Пахмутова проходит лечение, состояние у нее скорее среднее, чем тяжелое, рассказал певец Юлиан телеканалу «360». Точнее о диагнозе и ее самочувствии он рассказывать не стал, призвав молиться о выздоровлении народной артистки СССР.

«Чувствует она себя… ну как человек, который болеет, себя чувствует? Она заболела, она в инфекционном отделении ЦКБ», — сказал певец.

При этом он призвал не поднимать шумиху и дать композитору «спокойно поболеть и выздороветь», напомнив, что сегодня активно распространяется вирусная пневмония, от которой никто не застрахован. По мнению исполнителя, Пахмутова заразилась на массовом мероприятии, он назвал ошибочным шагом ее приглашение в такое людное место в опасный сезон.

«Состояние у нее не тяжелое, среднее, но я не врач, чтобы определять состояние. Понятно, что в таком возрасте болеть опасно, остается только молиться о ее выздоровлении», — заключил Юлиан.

Напомним, 94-летняя народная артистка СССР Александра Пахмутова попала в больницу с жалобами на боль в горле, кашель и высокую температуру 7 декабря. СМИ писали, что у нее выявили коронавирус, однако представители композитора это опровергли. Позднее сообщалось, что Пахмутова лечится в одной из ведомственных клиник из-за воспаления легких.

Ранее госпитализированный с пневмонией продюсер Иосиф Пригожин назвал процент поражения легких.

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