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Представитель SHAMAN объяснил концерт певца в Киеве в 2024 году

Представитель SHAMAN назвал фейком или шуткой слух о концерте певца в Киеве

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель пресс-службы SHAMAN Антон Коробков-Землянский в разговоре с NEWS.ru опроверг слухи о концерте певца в Киеве в 2024 году.

«В графике артиста такого концерта нет. Как мы можем узнать, фейк это или кто-то решил подшутить? Можно поинтересоваться у портала, который это размещает. График артиста есть на сайте shamanofficial.ru, можете сами посмотреть, расписание гастролей расписано на полгода вперед», — заявил Коробков-Землянский.

Незадолго до этого крупный украинский сайт по продаже билетов анонсировал концерт SHAMAN в Киеве в апреле 2024 года. На сайте агрегатора сообщалось, что билеты на выступление стартуют от 1,5 тысячи рублей. При этом на сайте SHAMAN расписание выступлений заполнено только до 20 марта.

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