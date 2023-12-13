Представитель SHAMAN объяснил концерт певца в Киеве в 2024 году

Руководитель пресс-службы SHAMAN Антон Коробков-Землянский в разговоре с NEWS.ru опроверг слухи о концерте певца в Киеве в 2024 году.

«В графике артиста такого концерта нет. Как мы можем узнать, фейк это или кто-то решил подшутить? Можно поинтересоваться у портала, который это размещает. График артиста есть на сайте shamanofficial.ru, можете сами посмотреть, расписание гастролей расписано на полгода вперед», — заявил Коробков-Землянский.

Незадолго до этого крупный украинский сайт по продаже билетов анонсировал концерт SHAMAN в Киеве в апреле 2024 года. На сайте агрегатора сообщалось, что билеты на выступление стартуют от 1,5 тысячи рублей. При этом на сайте SHAMAN расписание выступлений заполнено только до 20 марта.

Ранее Анастасия Волочкова поблагодарила Пугачеву.