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Пересильд обиделась на Слуцкого из-за коверкания ее фамилии

Актриса Пересильд заявила, что ее дважды оскорбили на премии «Звезда Театрала»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Юлия Пересильд в своей речи на премии «Звезда Театрала» призналась, что ее дважды оскорбили на мероприятии. Слова артистки передает The Voice.

«Конечно, этой премии можно простить два оскорбления, одно за одним. Первое: приз за красоту... Спасибо большое! Я надеюсь, что там еще немножко ума и таланта тоже есть. Второе: я Пересильд, но Бог с ним... Вам я прощаю все!» — отметила актриса.

Издание подчеркивает, что призом за красоту Пересильд назвала номинацию «Лучшая роль театральной актрисы в кино», в которой победила. Ее номинировали за драму «Вызов», частично снятую в космосе. Кроме того, на «Звезде Театрала» ведущий Владимир Слуцкий дважды неправильно произнес фамилию артистки.

«На самом деле, эта номинация очень необычная — театральная актриса в кино, потому что сами по себе кино и театр — это такие две разные сферы, и они друг друга недолюбливают. <...> Кстати, в кино такой премии нет, поэтому театр, видите, с каким-то большим уважением относится к кино», — подытожила артистка.

Всего на премии были вручены награды в 18 категориях, из которых 17 были определены зрителями через интернет-голосование, а трех «Легенд сцены» выбрала редакция журнала «Театрал» и утвердил общественный совет премии. Лучшим спектаклем была признана постановка «Зойкина квартира» в Театре имени Пушкина, а лучшим режиссером — Владимир Панков.

Ранее сообщалось, что певица Нюша решила вернуться на сцену.

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