Налоговая арестовала счета компании Сосо Павлиашвили

Федеральная налоговая служба арестовала счета компании «Виар Тикет» певца Сосо Павлиашвили. Об этом сообщает Life cо ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным издания, бизнес Павлиашвили занимается организацией концертов. Компания в суде проиграла два дела по искам от концертного зала «Крокус Сити Холл»: по итогам первого «Виар Тикет» нужно выплатить 13,5 млн рублей, а второго — 2,7 млн рублей.

По данным Shot, концертная площадка обвиняла компанию Павлиашвили в неисполнении договора аренды и невыполнении техзадания для концерта группы «Чайф».

ФНС арестовала счета «Виар Тикет» после того, как она не стала подавать налоговую декларацию из-за проигранных дел, отмечает Shot.

Недавно сообщалось, что Киркоров погасил долг перед ФНС в почти 6 млн рублей. В ноябре на Киркорове числилась задолженность в 5 млн 587 тыс. 333 рубля. Однако еще в августе исполнитель был должен чуть выше 3 млн рублей. При этом, по данным Telegram-канала «Звездач», компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» заработала 14 млн рублей за год.

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