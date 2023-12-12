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Бывшая невеста Киркорова ревнует певца к новой возлюбленной

Диджей Катя Гусева призналась, что ревнует Киркорова к Татьяне Тур

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Диджей Катя Гусева призналась, что продюсер Татьяна Тур и певец Филипп Киркоров прекрасно смотрятся вместе, отметив любовь исполнителя к блондинкам. Ее слова передает «Утро.ру».

«И, конечно, я немного ревную Филиппа. Вроде бы мне, замужней девушке, не надо ревновать, но сказываются четыре года нашего плотного с Филиппом общения. Хотя рабочая связь у нас, по-прежнему, крепка», — отметила Гусева.

Музыкант добавила, что давно знакома с Тур и надеется возобновить общение с новой возлюбленной Киркорова.

«Тем более она возглавляет крупную концертную площадку, которую я открывала и с которой хочу дружить и дальше», — добавила Гусева.

28 ноября сообщалось, что Киркоров сделал предложение музыкальной продюсерше Татьяне Тур. Он также подчеркнул, что ему не нужны никакие свахи, так как в его личной жизни «все нормально». На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» Киркоров появился с обручальным кольцом.

Позднее Тур назвала певца Филиппа Киркорова удивительным человеком на фоне слухов о помолвке. Она отметила, что недавно обсуждала с Киркоровым произошедшее.

«Он сказал: «Таня, ты не поверишь! 18 лет я появлялся с разными женщинами, но ни на кого не было такой реакции, как на тебя», — поделилась продюсер.

Ранее актриса Маслова призвала бойкотировать фильм «Иван Васильевич меняет все».

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