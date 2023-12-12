Французская полиция задержала писателя Фредерика Бегбедера

Известного французского писателя Фредерика Бегбедера задержала полиция. Его допрашивают в полицейском комиссариате города По, сообщает радиостанция France Bleu.

Источник сообщает, что 58-летний писатель был вызван на допрос, после чего было принято решение о его задержании.

«Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования. Это дело не связано с наркотиками», — сообщил прокурор.

По данным издания, заявление на писателя подала молодая женщина. Она утверждала, что в одну из ночей у нее неоднократно была интимная связь с мужчиной. По ее словам, часть процесса была без обоюдного согласия и против ее воли.

В ноябре французской полиции пришлось усмирять недовольную толпу в городе Роман-сюр-Изер. Митингующие пытались вступить в столкновение с правоохранителями, кидали в них камни и коктейли Молотова, а также устанавливали баррикады и поджигали мусорные контейнеры. 17 участников митинга были арестованы.

Ранее во Франции задержали мужчину с двумя ножами, который кричал «Аллах Акбар» на улице.